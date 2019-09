E’ a Folllonica la prima pista ciclabile realizzata delle bottiglie di plastica

Follonica è il primo comune in Italia a sperimentare la ciclopedonale in plastica riciclata.

Realizzata recuperando 60.000 bottiglie, l’installazione dei primi 20 metri di passerella è iniziata da qualche giorno nel passaggio che collega il ponte sul Petraia e la Biblioteca della Ghisa nell’area Ex Ilva.

Il vialetto si è raddoppiato in larghezza ed è ora completamente accessibile anche alle persone con disabilità e alle famiglie con bambini piccoli nei passeggini o nelle carrozzine.

“Si tratta – dichiara il vicesindaco Andrea Pecorini – di una piccola rivoluzione. Abbiamo deciso di sostituire i primi 20 metri del camminamento interno all’Ex Ilva con il materiale in plastica riciclata che avevamo disponibile in cantiere per valutarne la resistenza al passaggio quotidiano delle biciclette. Follonica sarà, quindi, il primo comune ad avere una pista ciclopedonale in plastica riciclata.”

Fonte foto: Pagina Facebook Comune di Follonica