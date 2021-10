“L’altra Follonica”: un’escursione alla scoperta della duna di Pratoranieri

La terza uscita organizzata dal naturalista Giacomo Radi e dal Comune di Follonica è dedicata all’ecosistema duna di Pratoranieri.

“L’altra Follonica”, questo il titolo dell’iniziativa, comprende una serie di escursioni alla scoperta della natura che circonda la città. L’appuntamento è domenica 31 ottobre, alle 9.00, di fronte al circolo Calaviolina, a Senzuno. «Quello della duna – dichiara Radi – è un ambiente spesso sottovalutato, ma dall’importante valore conservazionistico: un diamante da preservare e far conoscere nella sua complessità».

L’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri e l’assessore alle politiche culturali Barbara Catalani hanno organizzato le attività per offrire alla cittadinanza una serie di incontri che porteranno, via via, a scoprire quella Radi ha definito «l’altra Follonica».

La quarta uscita con Radi si terrà il 14 novembre e sarà dedicata al Poggio Tre Cancelli, con storie di lupi e minatori.

Ogni escursione durerà circa 3-4 ore e il percorso sarà in media di 3 chilometri. É importante dotarsi di un abbigliamento comodo, indossando scarpe da trekking o da escursionismo. Ogni visita potrà avere un massimo di 30 partecipanti.

Per prenotazione (obbligatoria): tel. 0566.59027 oppure e-mail frontoffice@magmafollonica.it.