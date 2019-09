Due nuove auto per La Farfalla di Grosseto grazie a Carta Etica UniCredit

Due nuove auto sono in dotazione alla Farfalla – Associazione Cure Palliative di Grosseto per portare assistenza e supporto domiciliare in tutta la provincia.

Un progetto che prende corpo con il contributo di UniCredit grazie ai fondi raccolti tramite UniCredit Card Flexia Classic Etica, la carta di credito che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permette ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali. Grazie al suo particolare meccanismo, con il contributo della Banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata si alimenta il Fondo Carta Etica, fondo di beneficenza che in oltre dieci anni ha permesso ad UniCredit di sostenere più di 650 iniziative benefiche in tutta Italia.

Le vetture sono state consegnate stamani davanti al Palazzo comunale di Grosseto, alla presenza del Sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna; del Vescovo di Grosseto Mons. Rodolfo Cetoloni; del Presidente dell’Associazione La Farfalla, Roberto Vittorio Martinelli; con il Vice Presidente, Loriana Landi, e i volontari; e Francesco Rutili, Area Manager Livorno e Grosseto UniCredit; con il coordinatore Imprese dell’area, Gianmichele Gallo.