“Due donne in viaggio”: incontro con le fotografe Ewa Mari Johansson e Olimpia Hruska

Giovedì 28 ottobre, alle 16: 30, a Massa Marittima, alla Biblioteca comunale, incontro con due fotografe di caratura internazionale: Ewa Mari Johansson e Olimpia Hruska autrici degli scatti fotografici esposti nella mostra “Due donne in viaggio“, curata dall’archivio contemporaneo stampa d’arte fotografica ACSAF, e inaugurata lo scorso luglio. Dopo l’incontro sarà possibile visitare la mostra insieme alle fotografe.

“Un’occasione da non perdere per gli appassionati di fotografia e di etnografia– commenta Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura –: avere la possibilità di dialogare con Ewa Mari Johansson e Olimpia Hruska per approfondire la conoscenza del loro lavoro. La mostra Due donne in viaggio presenta, con due linguaggi assolutamente differenti, l’esperienza del viaggio al femminile attraverso mondi sconosciuti e lontani quali gli indiani del Messico e una tribù Masai. Una narrazione fotografica di grande impatto per una doppia interpretazione, che racconta da una parte un’esperienza immersiva, dall’altra l’osservazione attenta del fotografo di moda. Massa Marittima ha una lunga tradizione negli eventi legati alla fotografia con Toscana Foto Festival dal 1980 al 2016 e successivamente con la fotografia stenopeica che ha portato ospiti internazionali in città. Ringraziamo Olimpia Hruska ed Ewa Mari Johansson per la grande opportunità che ci hanno concesso e ringraziamo l’archivio Acsaf di Cesare Bossi che ha fatto da tramite con le artiste”.

La mostra “Due donne in viaggio” è visitabile fino al 31 dicembre negli orari di apertura della biblioteca. Green Pass obbligatorio.