La Municipale trova la droga nel cimitero: hashish sequestrato dopo una segnalazione

Non si ferma l’attività del Nos, Nucleo operativo per la sicurezza, che – assieme alla Polizia giudiziaria della Polizia municipale di Grosseto – ha rinvenuto due panetti di hashish (45 grammi in totale) nascosti all’interno della vegetazione del cimitero di Sterpeto. Gli agenti si sono recati sul posto a seguito di una segnalazione, che aveva indicato la presenza di materiale sospetto. Arrivati sul posto – e dopo alcune verifiche – i due panetti di hashish sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro, con tutte le attività investigative del caso.

“Determinanti, spesso, sono le segnalazioni – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia municipale Fausto Turbanti – e siamo lieti di vedere che la cittadinanza (è accaduto in questo caso così come avvenuto pochi giorni fa sulle mura) è attenta e trova nella Polizia municipale un punto di riferimento cui rivolgersi. E’ il nostro obiettivo: fare in modo che gli agenti stiano a stretto contatto con il territorio, siano presenti e ascoltino la gente, sempre con massima attenzione per il contrasto all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti”.