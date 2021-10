“Dracula Day”: una “giornata speciale” al Centro trasfusionale del Misericordia

Zucche, ragni, fantasmi e ovviamente “vampiri in cerca di sangue” saranno i protagonisti del “Dracula Day”, l’evento organizzato dal Centro trasfusionale dell’ospedale Misericordia di Grosseto in programma sabato 30 ottobre, dalle 7.30 alle 12. I donatori che la mattina si presenteranno a donare troveranno la sala donazione allestita in stile Holloween; un modo simpatico per fare di questa festa un momento di sensibilizzazione e promozione sul valore della donazione di sangue e plasma, che, malgrado l’emergenza Covid, anche in Maremma non si è mai fermata, ma che necessita sempre di nuovi generosi donatori.

“Ne abbiamo sempre più bisogno – spiega la dott.ssa Silvia Ceretelli, direttore di Immunologia e Medicina trasfusionale dell’ospedale Misericordia – e ogni occasione può essere utile per ricordare ai nostri cittadini il valore di questo gesto solidale che è essenziale e cruciale per le attività chirurgiche e mediche dell’ospedale. Infatti ogni donatore può offrire il suo contributo per salvare vite umane e migliorare la salute di tante persone”.

Tutti possono donare, sia uomo che donna di età compresa tra i 18 e i 65 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi, e non è necessario il Green pass. Chi dona per la prima volta (aspirante donatore) può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione. La cosiddetta “donazione differita” ha lo scopo di aumentare la sicurezza trasfusionale per i pazienti e tutelare la salute del cittadino.

Il Centro trasfusionale è aperto dalle 7.30 alle 12, dal lunedì al sabato. Per donare è sempre consigliabile prenotare tramite le associazioni di volontariato oppure chiamando direttamente il Centro trasfusionale allo 0564.485235, dalle 8 alle 13, dal lunedì al sabato.