Dr. Max rileva la storica farmacia San Raffaele: “Prodotti a prezzi speciali”

Dr. Max, catena di farmacie internazionale, annuncia l’inaugurazione della storica farmacia follonichese San Raffaele sotto la propria insegna.

Con una superficie di circa 200 mq, nuovi reparti dedicati e ampie vetrine per una massima trasparenza dall’esterno, la nuova farmacia Dr. Max si rinnova non solo negli spazi, che contemplano il massimo rispetto delle distanze e vedono il banco dei farmacisti al centro per una consulenza alla clientela a 360°, ma anche nella disponibilità di nuovi prodotti, oltre 6mila a disposizione del pubblico per la salute e la cura della persona.

L’intero restyling è stato concepito seguendo la mission del gruppo Dr. Max: sviluppare una rete di farmacie caratterizzate dalla qualità e convenienza dei prodotti e dei servizi offerti e da un personale impiegato attento e altamente professionale.

La nuova farmacia si distingue, inoltre, per l’introduzione di pratici strumenti tecnologici impiegati e volti ad agevolare l’interazione con il pubblico, quali i monitor di comunicazione e il catalogo digitale di ultima generazione, sviluppato con tecnologia touchscreen, per ottenere informazioni e diminuire i tempi di attesa.

Mirko Favari, Ceo di Dr. Max Italia (nella foto), ha dichiarato: “Siamo davvero orgogliosi di questa nuova apertura, a dimostrazione che la formula Dr. Max funziona ed è apprezzata per la sua accessibilità e qualità al giusto prezzo. Lo storico staff della farmacia San Raffaele, altamente qualificato ed affidabile, è nuovamente pronto ad accogliere la clientela e offrire nuovi prodotti e servizi attraverso strumenti e tecnologie all’avanguardia, per una custumer experience unica“.

Dr. Max si distingue per la nuova esperienza di consumo nel settore pharma con la presenza sugli scaffali di farmaci da banco a libero servizio, ossia acquistabili senza la mediazione del farmacista. In occasione dell’apertura, dal 1° al 14 marzo Dr. Max offrirà prodotti a scaffale a prezzi speciali.

La Farmacia Dr. Max di Follonica si trova in via Bicocchi 55/B ed è aperta dalle 9 alle 20, dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Prossimamente l’orario nella stagione estiva serale sarà prolungato, cosi come le aperture domenicali.

Per maggiori informazioni: https://www.promodrmax.it/follonica/