Doveva scontare una pena di oltre tre anni: arrestato a Grosseto

Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Grosseto hanno arrestato un cittadino italiano destinatario di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Grosseto, dovendo scontare la pena residua di 3 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.

L’ordine di esecuzione è stato emesso a seguito di condanna definitiva, scaturita da una pregressa indagine della Squadra Mobile, in merito ai reati di estorsione aggravata, violenza privata e cessioni di stupefacenti a minori di 18 anni per fatti accaduti a Grosseto nel 2016 e nel 2017 per i quali era stato all’epoca tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Grosseto.