Dove lusso, NFT e Bitcoin si incontrano

L’obiettivo principale di ogni azienda è realizzare un profitto e aggiungere valore ai suoi clienti. I marchi di gioielli possono raggiungere queste due cose integrando la moda con la qualità e la tecnologia moderna. Lo spazio crittografico offre ai marchi di gioielli di lusso una piattaforma migliore per questa integrazione tramite la cosiddetta tokenizzazione. Dà ai marchi l’accesso a metodi di prezzo speciali, da rappresentare sulla blockchain con edizioni limitate e token riscattabili.

Mentre il mondo si muove verso la tokenizzazione, varie piattaforme stanno compiendo passi al livello successivo aggiungendo valore alle risorse del mondo reale come gioielli e metalli preziosi. Desired è una di queste piattaforme che ha creato una squisita collezione di anelli d’oro ispirati a Bitcoin, chiamati Diamond Hands. Ad ogni pezzo di questo anello viene assegnato un token di utilità, In Bitcoin We Trust, IBWT. L’azienda ha compiuto un ulteriore passo avanti per ripristinare il valore e la fiducia nel settore della gioielleria utilizzando uno speciale metodo di determinazione dei prezzi, noto come curva di incollaggio.

In che modo i marchi di gioielli possono trarre vantaggio da metodi di prezzo speciali?

Diamond Hands è stato creato per superare il problema dei gioielli di scarsa qualità progettati da macchine e produzione di massa. Il suo metodo di prezzo speciale può essere adottato da altri marchi di gioielli di lusso. Ciò supporta la filosofia dell’azienda secondo cui ogni gioiello ha un significato maggiore di un ornamento e deve essere unico e puro.

Il metodo del prezzo altera le forze di mercato che consentono di controllare il prezzo della domanda. In questo caso, l’offerta determina il prezzo in modo tale che il prezzo aumenta all’aumentare dell’offerta. Il prezzo aumenta del 6% ogni volta che viene effettuato un acquisto. Un po’ come fare trading con una piattaforma di criptovalute, come Bitqt APP.

Il metodo del prezzo della curva di legame afferma che se acquisti token quando l’offerta è bassa, pagherai molto meno rispetto a quando l’offerta è alta. Se acquisti quando ci sono già molti token in circolazione, pagherai molto di più di quanto hai pagato quando l’offerta era bassa.

I marchi possono trarre vantaggio in vari modi dall’adozione del meccanismo di prezzo della curva di legame.

Esperienza del cliente

L’approccio di vendita della curva di legame è quello di premiare i primi utenti. Funziona come un sistema “primo arrivato, primo servito”, i primi utenti hanno la possibilità di guadagnare più profitti poiché i prezzi aumentano dopo ogni acquisto. Più acquisti fanno, più guadagnano sul loro investimento.

Diamond Hands non vende anelli a prezzo fisso. La curva di legame determina la sua funzione di offerta in modo tale che ogni volta che viene acquistato un anello, il prezzo del token aumenta del 6%. I prezzi aumentano all’aumentare del numero di token distribuiti e i primi utenti possono ottenere maggiori guadagni.

I marchi di lusso possono attirare più clienti quando adottano questo meccanismo di determinazione dei prezzi e aumentano il volume delle vendite.

Approfittando dell’edizione esclusiva

Avere un lussuoso marchio di gioielli rappresentato sulla blockchain con un’edizione limitata crea un’opportunità per i marchi di controllare la qualità. Dimostra l’unicità e differenzia l’originale dalla produzione di massa.

Gli anelli Diamond Hands con la scritta “Limited Edition” indicano l’esclusività dei gioielli. Nell’edizione limitata, solo 100 anelli saranno realizzati a mano. Tutti sono 750 purezza d’oro, intarsiati con diamanti 3.6 carati e smeraldi 1.5 carati. Attualmente, il marchio ha elencato l’anello dell’edizione 01/100 sul mercato Binance NFT; il token è disponibile anche sulla loro piattaforma.

I marchi possono sfruttare l’edizione esclusiva per controllare qualità, prezzo e fornitura.

Conclusione

Oltre a sfruttare lo spazio crittografico tramite gli NFT (token non fungibili), i marchi di gioielli di lusso possono trarre vantaggio dall’utilizzo del sistema di prezzi della curva di legame. Possono generare maggiori profitti suscitando l’interesse dei primi utilizzatori e aumentando la base dei loro clienti. Offre anche loro la possibilità di controllare la fornitura, offrire i migliori gioielli di qualità ai clienti ed evitare la produzione di massa. E voi cosa ne pensate di questo legame tra lusso, gioielli e criptovalute? Siamo certi che nei prossimi anni questi legami criptovalute+brand porterà ai clienti numerosi vantaggi e oggetti che oggi non osiamo nemmeno immaginare.