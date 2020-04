Due dottori di medicina generale cessano dal servizio: ecco i colleghi che li sostituiranno temporaneamente

Non ci sarà bisogno per gli assistiti dei medici convenzionati con la Asl Toscana sud est, che da oggi cesseranno dal servizio, di effettuare la scelta del nuovo medico. Questo perché sono già stati definiti i professionisti che li sostituiranno provvisoriamente, prendendo in cura i pazienti già in carico al medico cessante.

Ecco i nominativi dei medici che cessano l’attività e i rispettivi sostituti:

Zona di competenza Medico cessante Nuovo medico Numero telefonico Grosseto Francesca Cannarile Marianna Riva 380.4385932 Magliano in Toscana Formentini Chiara Iannacone Fabio 3517475811

Per i cittadini il passaggio sarà quindi automatico, ma non obbligatorio; pertanto, se accetteranno di essere assistiti dal nuovo medico diretto sostituto, non dovranno fare assolutamente niente e il cambio avverrà d’ufficio; nel caso in cui invece preferissero essere assistiti da un altro medico, dovranno eseguire la scelta attraverso una delle seguenti modalità, senza recarsi agli sportelli al pubblico, momentaneamente chiusi:

scelta online, se si è in possesso di codice Pin della tessera sanitaria o Spid:

– al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)

– tramite App SmartSst della Regione Toscana, scaricabile dal sito https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst

oppure:

via mail scrivendo a:

– cambiomedico.gr@uslsudest.toscana.it,

allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto), recapito telefonico per essere ricontattati, nome del medico scelto. Nell’oggetto dell’email indicare, cognome, nome e luogo di residenza.

per telefono:

– per Grosseto al numero 0564.483777, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 15,

I medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.