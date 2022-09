Doriana Melosini nella Commissione pari opportunità provinciale: i complimenti delle ex consigliere

Grande soddisfazione e sinceri complimenti, per la nomina di referente del Comune di Magliano in Toscana di Doriana Melosini, ex consigliera del Comune maremmano, nella Commissione pari opportunità provinciale, arrivano da Mirella Pastorelli, ex vice sindaco, e Nadia Fedeli, ex consigliera del Comune di Magliano, consapevoli che “Doriana Melosini sarà una valida rappresentante, essendo una donna culturalmente molto preparata anche su tanti aspetti e problematiche che riguardano le pari opportunità”.

“Inoltre, sarà una grande risorsa per la nuova Commissione, infatti nella giornata di ieri, in cui si è svolta la prima seduta, ha dimostrato subito di possedere quell’arte del saper collaborare, dialogare e condividere, mettendosi a disposizione della nuova Commissione, essendo una veterana in quanto già presente nella precedente – spiegano Pastorelli e Fedeli -. Il momento è critico per le famiglie, in modo particolare per le donne, che devono affrontare quotidianamente i problemi del caro vita, oltre a tutte le problematiche connesse alla donna/ lavoratrice, pertanto un sincero augurio di buon lavoro a tutte le componenti della Commissione pari opportunità provinciale”.