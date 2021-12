Spettacolo circense e spettacolo su Raffaello: doppio appuntamento al Teatro Fonderia Leopolda

Nel fine settimana il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica propone una ricca programmazione che va incontro a tutti i gusti.

Per la rassegna “Famiglie a Teatro“, ideata dal direttore artistico Eugenio Allegri, fra i migliori spettacoli per i bambini di ogni età, sabato 11 dicembre, il duo DoppioZero del Circo Carpa Diem invita lo spettatore ad abbandonarsi allo sguardo dell’infanzia che trova nel circo contemporaneo le sue parole mute. Uno straordinario duo circense: lui è ingenuo, distratto e sognatore, lei è energia pura, velocità e movimento. Insieme sono come l’acqua e la farina. Preparano il pane in una giornata che sembra semplice e normale, proprio come il pane quotidiano, ma in realtà è magica e sorprendente, esattamente come loro due. Tullio legge a testa in giù sospeso a un palo, Vroni va in bicicletta pedalando con le mani e guidando con i piedi. Sono buffi, teneri e surreali, impastano a quattro mani e mentre attendono che il pane lieviti e si cuocia ci regalano un viaggio nel tempo e nei sentimenti, accompagnati dalle canzonette degli anni ’50, dalle cronache radiofoniche e da quella voglia di vivere che si respirava negli anni della ricostruzione.

Domenica 12 dicembre sale sul palco del Teatro Fonderia l’attore e regista Matthias Martelli, accompagnato dalla musica di Matteo Castellan, per un racconto avvincente e poetico su un grande genio dell’umanità: Raffaello Sanzio in “Raffaello, il figlio del vento”. La sua arte è considerata simbolo di grazia e perfezione, ma la vita del pittore è stata ricca di contraddizioni, di amori, di sfide e di polemiche contro l’autorità e il senso morale del tempo. Matthias Martelli, accompagnato dalle musiche dal vivo di Matteo Castellan, riprende la tradizione del teatro giullaresco e di narrazione e trascina lo spettatore in un viaggio appassionante, i cui personaggi diventano vivi; entrando fra parole e immagini dentro i capolavori di Raffaello, grazie al racconto di storie e curiosità che ci aiutano a immergerci nell’atmosfera dell’epoca. Uno spettacolo che vuole essere celebrazione della vita di un genio, ma anche risposta ad un’esigenza del presente: puntare a un nuovo Rinascimento dell’arte e della cultura nel nostro Paese.

Sabato 11 dicembre, ore 17

Doppio Zero-Circo Carpa Diem

Una produzione Associazione Arterego – Casalecchio di Reno

Domenica 12 dicembre, ore 21.15

“Raffaello, il figlio del vento”

Adattamento e regia di Matthias Martelli. Con Matthias Martelli

Musicista Matteo Castellan

Una produzione Teatro Stabile dell’Umbria – Doc Servizi

