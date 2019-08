“Midsommar”: al cinema l’horror con le voci dei doppiatori dello Studio Enterprise

Lo Studio Enterprise continua a mietere successi anche d’estate.

L’ultimo in ordine cronologico arriva dal cinema, con “Midsommar – Il viaggio dei dannati“. La pellicola, molto attesa dai fan del genere horror, è attualmente nelle sale e porta il marchio della scuola grossetana attraverso le voci di due protagonisti.

Chiara Lippi e Stefano Dori, già docenti della scuola grossetana, proseguono infatti il personale percorso di crescita professionale con ruoli importanti all’interno della direzione del doppiaggio curata da Roberto Chevalier. Da anni Chevalier è maestro ospite della scuola di teatro e doppiaggio diretta da Alessandro Serafini, per questo non ha esitato al momento della chiamata per assegnare i ruoli di un film importante come “Midsommar”, pescando dallo Studio Enterprise.

“Midsommar” racconta la storia di una giovane coppia americana che si regala una vacanza in Svezia, in occasione di un noto festival di mezza estate. L’evento pastorale si trasforma ben presto in un incubo sinistro quando gli abitanti del luogo rivelano la propria reale natura. A Chiara Lippi e Stefano Dori sono stati assegnati ruoli di prim’ordine, rispettivamente Connie (Ellora Torchia) e Simon (Archie Madekwe), due protagonisti del film.

Per lo Studio Enterprise si tratta di un’altra bella soddisfazione che fa da tramite tra la chiusura del vecchio anno accademico e l’inizio del nuovo con l’apertura delle iscrizioni prevista per i primi di settembre.

Nella foto, da sinistra a destra: Alessandro Serafini, Chiara Lippi e Stefano Dori