“Dopo di noi”: Sei Toscana a sostegno della Fondazione Il Sole

Sei Toscana insieme a Fondazione Il Sole Onlus, Fondazione Riconoscersi Onlus e Fondazione Futura Onlus, le Fondazioni della Toscana del sud che si occupano del “Dopo di noi” con l’obiettivo di aiutare le persone con disabilità grave anche successivamente al venir meno delle figure genitoriali.

Sottoscritta l’intesa che prevede un sostegno economico triennale alle tre Fondazioni che operano nelle province di Arezzo (Fondazione Riconoscersi), Grosseto (Fondazione il Sole) e Siena (Fondazione Futura) per contribuire alla realizzazione dei progetti dedicati al “Dopo di Noi” rivolti a persone con disabilità psichica, intellettiva e relazionale.

La firma del protocollo di sostegno oggi, nella sede della “Fondazione Il Sole Onlus” di Grosseto, con il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini e Massimiliano Frascino, presidente della Fondazione Il Sole (in qualità di capofila).

“Sei Toscana non punta solamente alla sostenibilità ambientale – sottolinea Alessandro Fabbrini –, ma anche a quella sociale. Nel nostro bilancio sociale tuteliamo la qualità del lavoro. La Fondazione Il Sole è una struttura importante, che merita di essere sostenuta e che è guidata da persone con grandi valori e che svolgono un ottimo lavoro. In futuro prevediamo di aumentare il contributo alle Fondazioni di Grosseto, Arezzo e Siena che promuovono il ‘Dopo di noi'”.

“Quando ho contattato il presidente Fabbrini – spiega Massimiliano Frascino –, gli ho chiesto di aiutare anche altre Fondazioni della Toscana del sud che si occupano del ‘Dopo di noi’ ed ha accettato con entusiasmo perchè ha capito lo spirito del mio ragionamento. Con questo sostegno Sei Toscana manda un messaggio importante ad altre aziende del territorio perchè ha fatto una scelta coraggiosa, decidendo di offrire un contributo triennale alle Fondazioni, e razionale, perchè ha ottimizzato le risorse a disposizione. In questo modo si eleva la qualità di vita delle persone e si contrastato le problematiche sociali. Il pubblico deve allearsi con il Terzo settore per lanciare un segnale positivo. Al momento, per il ‘Dopo di noi’, la Fondazione Il Sole ha a disposizione due appartamenti, in cui abitano in tutto otto persone, e nel 2022 il Comune di Grosseto ne concederà un altro, in cui andranno a stare altre quattro persone“.