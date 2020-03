Emergenza Coronavirus: continuano le donazioni in favore della Asl Toscana Sud Est

Continua la campagna di solidarietà dell’intera comunità a sostegno dell’impegno della Asl Toscana Sud Est.

La risposta è forte e conferma la vicinanza e l’apprezzamento dei cittadini per la sanità del territorio. Oltre alle donazioni in denaro, già rendicontate fino alla scorsa settimana e che saranno riprese nei prossimi giorni, in molti hanno deciso di contribuire donando strumentazione e materiale sanitario.

Ad oggi è stato donato quanto segue:

tute overtech, guanti in nitrile e mascherine da lavoro;

ecografo Ge Logiq F8 Expert;

elettrocardiografo Equalis Ecg-2350;

carrello emergenza – urgenza con aspiratore, defibrillatore, monitor multiparametrico e kit accessori;

telecamera termica per la misurazione della temperatura Sicurit Tetbt3;

ventilatore polmonare Siaretron 4000;

ventilatore polmonare Siare;

ventilatore polmonare Philips Garbin Evo;

ventilatore polmonare Philips Garbin Evo;

21 caschi monouso C-Pap e 7 generatori;

350 tute monouso, 40 grembiuli Plp, 320 calzari Plp, 13 tute monouso Mutexil, 59 confezioni di guanti in lattice;

notebook Lenovo – Essential V130Ikb completo di 8 Giga byte di Ram e Windows Professional;

primo lotto di 10 litri di disinfettante prodotto secondo le indicazioni specifiche dell’Oms.

Per i preziosi contributi, l’Azienda ringrazia: Ail di Arezzo “Federico Luzzi” Onlus, Aruba spa, Associazione Lions, Associazione Avis Sorano, Associazione Soroptimist Colline Metallifere, Associazione Lions Alta Maremma, Calcit Valdarno Onlus, Crea (Centro ricerche energia ambiente) di Colle Val d’Elsa; comunità cinese di Arezzo (rappresentante Qi Xinxin), Fondazione Noi-Legacoop Toscana, Pm Allarmi srl, Rotary Club Arezzo Est, Rotary Club Follonica, Rotary Club Massa Marittima, Enrico Corsi, Società Centro Servizi Ambiente Impianti Spa, Tuttosicurezza srl.