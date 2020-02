Ambulanza pediatrica: superati gli 11mila euro grazie alle donazioni

644.844 punti della spesa e 2.686 soci Coop donatori in tutta la sezione Costa d’Argento.

E’ la pioggia di punti raccolti dal 4 al 31 gennaio nei supermercati Coop di Fonteblanda, Albinia, Orbetello, Porto Ercole e Porto Santo Stefano per finanziare l’acquisto dell’ambulanza pediatrica della Croce Rossa locale.

Grazie al passaparola e ai banchetti nei punti vendita, in meno di un mese è stato superato l’obiettivo di 5.000 euro tramite donazione punti spesa: cifra a cui Unicoop Tirreno ha aggiunto altri 5.000 euro, per una somma complessiva di 11.448 euro.

Nel mese di aprile saranno organizzati pranzi e cene di solidarietà, in collaborazione con chef stellati, la Cooperativa Pescatori di Orbetello e le parrocchie locali, oltre a nuovi presidi nei supermercati, soprattutto in estate. L’obiettivo è arrivare al 30 settembre (data in cui si aprirà il campus nazionale della Croce Rossa ad Albinia, fino al 4 ottobre) con il battesimo della tanto attesa ambulanza pediatrica.

Nel frattempo, chi vuole sostenere il progetto può effettuare un bonifico a favore della Croce Rossa – IBAN: IT19F 08851 72322 0000 002021 29 – Causale: ambulanza pediatrica.