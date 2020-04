Emergenza Coronavirus: il Comune apre un conto corrente per le donazioni

“Nell’ultimo periodo in molti ci hanno chiesto la possibilità di poter effettuare donazioni al Comune per contribuire concretamente e dare una mano in questa difficile fase che stiamo attraversando“.

A dichiararlo è il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi.

“Molti ci hanno chiamato, dal territorio, dall’Italia o dall’estero, poichè hanno legami di vita con questo territorio, perchè ci vengono o ci sono stati o semplicemente perchè amano questa realtà e vogliono fattivamente contribuire ad aiutarla – continua il sindaco -. A questo scopo abbiamo aperto un conto corrente dedicato“.

Questo è l’Iban: IT 14 A 01030 72310 000000 322050.

“Si possono fare donazioni beneficiando della detrazione fiscale del 30%, così come previsto dalle norme – spiega Verruzzi -. La causale da inserire dovrà essere: ‘Emergenza Coronavirus Montieri. Il Comune utilizzerà le donazioni per affrontare l’emergenza sanitaria, economica e sociale che stiamo vivendo in aggiunta a tutti gli strumenti che abbiamo messo e continueremo a mettere in campo. Naturalmente dando conto, compiutamente, di come verranno utilizzate le risorse. Sono certo che questa iniziativa troverà il favore di molti e dimostrerà una volta di più la solidarietà di questo territorio e di quanti gli vogliono bene“.