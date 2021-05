Un triciclo elettrico per la Rsd: donato dalla famiglia in memoria di Silvano Alberti

Un triciclo elettrico, a pedalata assistita, per le persone che vivono alla Rsd “Il Sole” di Grosseto.

Lo ha donato la moglie di Silvano Alberti (nella foto in basso), scomparso il 21 aprile, grazie all’interessamento e alla mediazione di Alvaro Benocci, amico fraterno di Alberti. Un modo per celebrare la memoria dell’uomo e rendere disponibile uno strumento importante per l’autonomia delle persone che hanno disabilità di vario tipo.

“Ringraziamo la famiglia per la donazione – dichiara Paolo Tusa, direttore della residenza per disabili ‘Il Sole’ di Grosseto –; metteremo il mezzo a disposizione per le nostre attività ricreative e ludico-motorie“.