Emergenza Coronavirus: Tiemme dona 5 mila euro all’ospedale Misericordia

Tiemme dona 5mila euro a favore dell’ospedale Misericordia di Grosseto al fine di sostenere il grande sforzo di tutti gli operatori sanitari chiamati a fronteggiare l’emergenza Covid-19 per il territorio.

“Oggi abbiamo consegnato nelle mani del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, quale promotore dell’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi, l’assegno che abbiamo deciso di devolvere come contributo a sostegno del grande lavoro in corso per tutta la nostra collettività – commenta il consigliere di amministrazione di Tiemme, Guido Delmirani -. Il nostro vuole essere un aiuto concreto a favore del grande impegno che tutti gli operatori sanitari stanno profondendo in questa situazione di emergenza, dalla quale contiamo tutti di uscire il prima possibile. Desidero inoltre ringraziare tutto il nostro personale e gli autisti impiegati in questa fase in un servizio di trasporto che, pur ridotto e completamente riorganizzato, resta essenziale per garantire il diritto alla mobilità della cittadinanza, a maggior ragione di tutti coloro che sono chiamati a raggiungere quotidianamente il proprio luogo di lavoro e hanno in Tiemme un prezioso punto di riferimento“.

“Collaborazione, prevenzione e sinergia, ora più che mai – conclude Delmirani –, sono le parole chiave del nostro operato“.