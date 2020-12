Emergenza Coronavirus: il Lions dona al Comune 300 test sierologici

Il Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm, con il suo presidente Paolo Mazzetti, accompagnato dai vicepresidenti Fabio Bonazia e Antonio Alfieri e dal Past Presidente Valentina Merlo, ha ufficialmente consegnato al sindaco Giancarlo Farnetani, presente con l’assessore alle politiche sociali Sandra Mucciarini, 300 test sierologici, dando così inizio al service che si concretizzerà la prossima settimana in una campagna di screening per tutti gli over 65 del territorio castiglionese.

Tutto il territorio, comprese le frazioni, potrà usufruire di questo servizio. Il Lions sarà presente con soci volontari durante il monitoraggio da mercoledì 16 a sabato 19 dicembre nelle due postazioni di Castiglione, sia la mattina che il pomeriggio.

Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm è quindi al servizio, sempre, del territorio in cui opera.