Emergenza Coronavirus: il Tavolo della salute dona un tablet all’istituto “Falusi”

Con i fondi raccolti dall’iniziativa promossa dal Tavolo della salute di Massa Marittima è stato acquistato e consegnato un tablet all’istituto “Giovanni Falusi”.

La consegna è avvenuta il 24 aprile, alla presenza del sindaco Marcello Giuntini e dell’incaricata dell’Istituto.

“Con questo gesto è parzialmente chiusa la campagna raccolta per fornitura di presidi sanitari promossa da tre settimane, raccolta che ha visto partecipare molti cittadini e associazioni e che ha permesso l’acquisto di molti materiali indispensabili per affrontare al meglio questa emergenza – si legge in una nota del Tavolo della salute -. Chiusa parzialmente perché da oggi chiunque vorrà continuare ad aiutare l’istituto potrà farlo elargendo direttamente sul conto dell’Istituto al codice Iban IT 91 Y 01030 72290 000000 835067, nella consapevolezza che ogni forma di aiuto si traduce in sicurezza e assistenza agli anziani ospiti in questo particolare e difficile momento che stiamo attraversando. Un ringraziamento a chi ha effettuato donazioni e alle imprese locali che hanno coadiuvato l’iniziativa, che ricordiamo per correttezza: Emmeti di Martellucci di Massa Marittima, Firpe di Massa Marittima, Cosmesi88 di Follonica“.