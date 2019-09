Nuovi strumenti per l’ambulatorio di ipovisione: donazione dell’Uici al Misericordia

Potenziata l’attività dell’ambulatorio di ipovisione del Misericordia di Grosseto grazie alla generosità dell’associazione Unione italiana ciechi e ipovedenti di Grosseto.

L’associazione, presieduta da Ivo Massai, collabora da molti anni con l’Oculistica dell’ospedale di Grosseto, diretta dal dottor Angelo Balestrazzi, e numerose sono le iniziative organizzate a favore dei pazienti del reparto.

Grazie al contributo congiunto di Uici-Gr e di Banca Tema, è stata donata all’ambulatorio una serie di strumenti tra cui un ottotipo, rappresentazione grafica di lettere e simboli per misurare l’acutezza visiva, un campimetro, per la valutazione del campo visivo e un tonometro, per la determinazione della pressione interna dell’occhio. Tutti strumenti che contribuiranno a garantire un’offerta di servizi più completa e di qualità, consentendo agli ipovedenti della provincia di Grosseto di non doversi recare fuori zona. La donazione è stata resa possibile anche grazie al lascito di Manlio Fabiani, socio dell’Uici deceduto nel 2017, a cui verrà intitolato l’ambulatorio di ipovisione.

L’ambulatorio di ipovisione è ormai una realtà del territorio, dove la Asl Toscana sud est, in collaborazione con Cerv – Centro educazione e riabilitazione visiva dell’Azienda ospedaliera universitaria Senese e l’I.Ri.Fo.R. – Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione, diramazione dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, gestisce le figure professionali che vi lavorano: l’ortottista, l’oculista, la psicologa e i tecnici della riabilitazione, tra cui l’istruttore di orientamento e mobilità, di autonomia personale e l’istruttore di informatica.

“L’ambulatorio di ipovisione segue già molti pazienti – afferma Balestrazzi –. La donazione di oggi rappresenta un importante contributo per rafforzare e continuare a portare avanti la nostra attività assicurando risposte adeguate ai bisogni di cura dei nostri pazienti. Ringrazio Ivo Massai, Cerv e I.RI.Fo.R per l’interesse dimostrato a sostegno dei cittadini di Grosseto e provincia”.

Al centro di ipovisione si accede con prescrizione del medico di famiglia. Per qualsiasi informazione in merito, è possibile contattare l’Uici di Grosseto nei giorni di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12, e il martedì dalle 15.30 alle 18, chiamando i numeri 0564.410587 o 339.6822764, o scrivendo all’indirizzo [email protected].