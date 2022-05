Violenza di genere: il Soroptimist Club dona un kit di ascolto portatile ai Carabinieri

Questa mattina, un delegazione di socie del Soroptimist Club Orbetello Costa d’Argento ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Orbetello, a cui ha consegnato un kit di ascolto portatile per le persone vittime di violenza di genere o domestica.

L’iniziativa nasce su input del neonato Club della storica associazione e completa la dotazione di cui i Carabinieri di Grosseto sono già in possesso. Al Comando provinciale di Grosseto infatti, è attiva già da qualche anno una “Stanza tutta per sé”, appositamente allestita con materiali forniti dal Soroptimist Club di Grosseto e dedicata all’ascolto di vittime di violenza.

Il kit consegnato oggi consiste in un computer portatile e le relative dotazioni hardware e software, il tutto contenuto in una valigetta, che potrà appunto essere trasportato al fine di consentire ai Carabinieri di svolgere le attività di loro competenza “a domicilio”. Il prezioso contributo del Soroptimist Club di Orbetello va ad aggiungersi a tante altre iniziative sviluppate dal Club a supporto di donne in difficoltà, con la finalità di contrastare la violenza di genere e domestica, per cui l’associazione, come ricordato dalla presidente Stefania Assogna nel suo intervento, promuove anche iniziative formative e di sensibilizzazione aperte ad operatori istituzionali, del sociale e figure che a vario titolo hanno un ruolo nella rete di contrasto a tutte le forme di violenza.

I Carabinieri, nel ringraziare di cuore il Soroptimist Club Orbetello Costa d’Argento per il gesto di concreta vicinanza alle esigenze operative dell’istituzione nel particolare ambito e che ricorda quanto il Club sia vicino in molte circostanze all’Arma, hanno evidenziato come il supporto fornito dall’associazione sia una importante spinta motivazionale per svolgere il proprio compito con la massima determinazione.