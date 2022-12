Consegnate le prime 300 scatole di Natale: sono state donate dalla scuola media “Vico”

Le prime 300 scatole di Natale sono state confezionate e consegnate ai giovani della Gifra dai docenti e studenti della scuola secondaria di primo grado «Vico» di Grosseto.

E’ così partita l’edizione 2022 di questo segno di solidarietà verso chi versa nel bisogno. Chiunque può partecipare: basta prendere una scatola (anche di scarpe), inserirci dentro una cosa calda (un maglione, una sciarpa, un cappello o un paio di guanti); una golosità (uno snack, biscotti, barrette di cioccolato…); un passatempo (un libro, un mazzo di carte…); un prodotto per l’igiene (un sapone, uno shampoo, un bagnoschiuma…), e un biglietto scritto dalla persona che prepara la scatola e destinato a chi la riceverà. La scatola dovrà essere confezionata come un vero e proprio regalo e consegnata nei punti di raccolta. Le scatole raccolte saranno distribuite poi alle Caritas parrocchiali, ed alla Caritas diocesana, che provvederanno a distribuirle alle famiglie bisognose con cui sono in contatto.

I punti di raccolta

A Grosseto le scatole potranno essere consegnate nelle parrocchie Santa Lucia (via Pirandello), Addolorata (via papa Giovanni XXIII), San Francesco (piazza San Francesco) domenica 11, sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18. Oppure al «Laboratorio tessile Me», in via Aurelia Nord 98, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 18, e il sabato e la domenica, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18

A Castiglione della Pescaia, nella chiesa di Santa Maria Goretti: sabato 17 dicembre, dalle 15 alle 18; domenica 18 dicembre, dalle 9 alle 13.

A Ribolla in via del Parco: domenica 18 dicembre dalle 10 in poi.

A Roselle in parrocchia: martedì 13, giovedì 15; sabato 17; martedì 20; giovedì 22 dicembre dalle 15.30 alle 17.

A Marina di Grosseto in parrocchia: sabato 17 e domenica 18 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.