Emergenza Covid: il Lions Club dona un sanificatore alla Misericordia

Le molteplici attività a servizio della popolazione santostefanese che sta portando avanti la Confraternita di Misericordia vengono riconosciute, oltre che dalla cittadinanza, anche dalle altre associazioni locali.

Non ultimo, il Lions Club Orbetello – I Presidi – che, in questi tempi di pandemia, ha donato un sanificatore generatore di ozono portatile, per ambienti e mezzi.

Sicuramente uno strumento importante che il Lions di Orbetello ha pensato di donare alla Confraternita per rendere ancora più efficace il lavoro dei volontari. “E’ un riconoscimento importante quello che oggi ci date – ha commentato il Governatore Roberto Cerulli al momento della consegna –, un dono che attesta che stiamo andando nella direzione giusta. E questo ci riempie di gioia”.

Ed il Governatore Roberto Cerulli ha espresso il proprio ringraziamento al presidente di turno del Rotary, Massimo Benedetti, proprio nel suo ultimo giorno di incarico. “E’ per noi un onore poter contribuire con questo gesto alle vostre opere di impegno in ambito sanitario e in ambito sociale – ha sottolineato Benedetti -. Grazie ad ogni volontario da parte di ogni socio del nostro Lions Club”.

Il sanificatore sarà adesso utilizzato sui mezzi e nei locali della Misericordia per mettere tutti nella massima condizione di sicurezza.

Nella foto: il momento della consegna del sanificatore.