La Giunta va al centro trasfusionale per donare il sangue: “Gesto di grande altruismo”

Domani mattina, domenica 15 dicembre, dalle 9.30, alcuni assessori della Giunta Vivarelli Colonna si troveranno al centro trasfusionale dell’ospedale Misericordia per effettuare una donazione di sangue o plasma.

“Il gesto di grande altruismo, simile a quello che quotidianamente compiono molti cittadini, si inquadra come momento di promozione alla donazione e in particolare alla pubblicizzazione delle aperture domenicali del centro trasfusionale del Misericordia – si legge in un comunicato dell’Avis di Grosseto –, così come ha calendarizzato il nuovo dirigente, dottor, Fabrizio Niglio, per permettere anche a chi durante la settimana lavora di potersi avvicinare al mondo della donazione“.