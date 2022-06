“Le donazioni non vanno in vacanza”: apertura straordinaria del centro trasfusionale

“A Follonica le donazioni non vanno in vacanza”. Con questo slogan il centro trasfusionale di Grosseto organizza per venerdì 10 giugno un’apertura straordinaria del centro di raccolta sangue ed emocomponenti di Follonica, nella sede del distretto sanitario di viale Europa 5, dalle 7.30 alle 11 e dalle 14 alle 16.30.

“Donare sangue è un gesto di solidarietà verso gli altri e vale tutto l’anno – sottolinea la dottoressa Silvia Ceretelli, direttrice del centro trasfusionale – perchè anche in estate abbiamo bisogno della stessa quantità di sacche, non calano i malati che necessitano di trasfusioni, non calano gli interventi chirurgici, non calano i casi di emergenza. Questa apertura pomeridiana in una località di mare come Follonica è un progetto di area trasfusionale per offrire ai donatori, e anche a chi è in vacanza, una maggiore disponibilità in termine di orari e quindi contrastare l’emergenza sangue”.

“Donare il pomeriggio non presenta poi delle controindicazioni – precisa la dottoressa Ceretelli –, l’unica raccomandazione è quella di fare prima un pasto leggero, un piatto di pasta o insalata ad esempio, evitando però di assumere derivati del latte”.

L’iniziativa sarà replicata a settembre e ad ottobre sia a Grosseto che sempre a Follonica. Per chi vuole donare è consigliabile prenotare tramite le associazioni di volontariato o chiamando il numero 0566.909292.