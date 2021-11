Donazione del sangue: collaborazione tra Avis e Carabinieri sempre più stretta

Sono circa 20 i Carabinieri che per primi hanno aderito all’iniziativa che vede Arma dei Carabinieri e Avis collaborare, al fine di raccogliere adesioni di nuovi donatori.

L’Arma in questo caso ha risposto con i primi venti militari, che sabato scorso e oggi si sono presentati all’ospedale Misericordia di Grosseto per avviare le pratiche necessarie alla donazione di sangue. Una buona parte ha già contestualmente donato, mentre altri hanno firmato per assicurare il loro impegno, prendendo appuntamento per le prossime settimane. Un gesto concreto, di spontanea generosità e di alto valore civico, che assume per l’Arma un particolare significato, essendo l’iniziativa stata sviluppata nei giorni a cavallo della ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

La collaborazione andrà avanti, in quanto i donatori neo iscritti proseguiranno prossimamente a dare il loro contributo, diffondendo parallelamente l’iniziativa tra colleghi e familiari. Il circuito di adesioni è quindi destinato a crescere ed espandersi, a beneficio delle strutture sanitarie e in particolare delle persone che ne hanno bisogno.