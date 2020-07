Progetto Pediatria: la Pro Loco dona un manichino per le simulazioni all’ospedale Misericordia

La generosità dei cittadini non si arresta davanti a niente e neppure il Covid ha fermato l’impegno della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare che nel 2019 è riuscita a raccogliere una somma importante per raggiungere un altro obiettivo del progetto Pediatria 2020.

Si parla di ben 6.000 euro destinati all’acquisto di un manichino per le simulazioni, consegnato stamattina durante un evento a Marina di Grosseto. La cifra è stata raggiunta grazie ai proventi della vendita del calendario Orfeo 2020, diventato ormai la colonna portante del progetto Pediatria. Contestualmente alla donazione, è stato presentato il calendario Orfeo 2021 che, per il terzo anno, l’artista Armando Orfeo ha disegnato e prodotto con la collaborazione del fotografo Carlo Bonazza.

“Grazie al contributo di molti cittadini e della Pro Loco, che hanno sempre a cuore la salute dei piccoli pazienti, abbiamo a disposizione un ulteriore manichino che utilizzeremo principalmente per i corsi di rianimazione pediatrica avanzata e di simulazione medica, rivolti agli operatori sanitari della Asl Toscana sud est – spiega Luca Bertacca, responsabile del Pronto Soccorso pediatrico del Misericordia e referente dei corsi -. Il dispositivo medico è parte essenziale dei corsi per rendere quanto più realistica la ricostruzione di una situazione di emergenza. Con il manichino è tra l’altro possibile mostrare le manovre da mettere in pratica per liberare le vie aeree del bambino in caso di inalazione accidentale di un corpo estraneo e in generale ripercorrere passo per passo ogni tipologia di intervento di soccorso che si potrebbe prefigurare ai professionisti dell’emergenza“.

“La nostra associazione ha l’onore di essere testimone della generosità di molte persone, grazie alla quale anche quest’anno abbiamo potuto effettuare la donazione alla Pediatria dell’ospedale di Grosseto – afferma Loretta Teresini, presidente della Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a mare -. Dopo i computer all’ambulatorio specialistico e uno strumento per la terapia ad alto flusso per patologie respiratorie, oggi doniamo un manichino professionale per la formazione dei medici e del personale sanitario destinato al soccorso e alla cura dei più piccoli. Grazie al cuore di tutti i donatori che acquistando il calendario Orfeo 2020 hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, grazie ai nostri sponsor e un grazie speciale ad Alessandro Sfondrini che con il suo generoso gesto ha permesso di raggiungere il traguardo prefissato“.

“E’ sempre una piacevole sorpresa riscontrare così tante dimostrazioni di altruismo e di affetto per i bambini della Pediatria e con quanta dedizione l’associazione Pro Loco raccoglie la generosità dei cittadini. Ringrazio la presidente Teresini e Maurizio Biancotti che, insieme a Armando Orfeo e a Carlo Bonazza, hanno seguito il progetto sin dall’inizio“, aggiunge Susanna Falorni, direttore della Neonatologia e Pediatria del Misericordia.

“Oggi inizia ufficialmente il progetto Pediatria 2020 – conclude Maurizio Biancotti, referente del progetto -. Invitiamo tutti a regalarsi e a regalare il nuovo calendario Orfeo 2021, dell’artista-amico Armando Orfeo che con i suoi colori, le sue immagini fantasiose e spensierate, porta allegria e sostegno a tutti i nostri bambini. Il nostro impegno per i bambini non si ferma qui“.

Il calendario Orfeo 2021 è già in vendita a Marina di Grosseto alla farmacia Zuccheri, nelle tabaccherie Fumo e Profumo e Rossi. A breve, sarà disponibile anche in altri esercizi commerciali di Grosseto.