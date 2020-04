Emergenza Coronavirus: azienda dona conserve di pomodoro alle famiglie in difficoltà

Da cinque anni il progetto “Operazione cuore“, diventata quest’anno associazione, ha agito da sempre con il cuore e con profondo spirito di solidarietà regalando in questi anni a tanti bambini del comune di Gavorrano, con difficoltà economica e sociale e dall’anno scorso anche con disabilità, il campus estivo organizzato dalle cooperative locali.

Quest’anno, a causa della pandemia, il campus non sarà organizzato, ma l’associazione “Operazione cuore”, fondata da Laura Romeo, con il rinnovato supporto dell’amministrazione comunale di Gavorrano, ha ottenuto dall’azienda Italian Food S.p.A. di Venturina Terme, che produce e commercializza il marchio Petti, una donazione di conserve di pomodoro destinata alle famiglie in difficoltà in questo difficile periodo.

Un gesto di grande solidarietà da parte dell’azienda, che ha dimostrato una forte sensibilità verso il territorio su cui opera. La distribuzione avverrà in base ad una lista che è stata redatta dall’assistente sociale del Comune di Gavorrano.

“Ringrazio Laura Romeo del grande cuore ed attaccamento che dimostra di avere nei confronti del nostro territorio, quello stesso grande cuore che l’ha vista da subito impegnata nel supportare diversamente la solidarietà nel nostro comune – dichiara il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi -. Naturalmente ringrazio anche l’azienda Italian Food per la su adonazione e tutte le aziende che hanno risposto al nostro appello. Purtroppo sono molte le situazioni di allarme del dilagare di una pandemia sociale dovuta alle povertà emergenziali venutesi a creare nel nostro territorio“.