Ospedale Misericordia: i Carabinieri al centro trasfusionale per donare sangue e plasma

Sabato 20 novembre, alle 11, il Comandante provinciale Giuseppe Adinolfi, insieme ad altri Carabinieri, sarà presente al centro trasfusionale dell’ospedale Misericordia per compiere l’importante gesto della donazione del sangue per Avis Grosseto.

Sono in molti, in tutta la provincia, gli esponenti dell’Arma che da anni sono donatori di sangue e plasma, a testimonianza del forte spirito solidaristico di questa storica istituzione. L’evento si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito a questo fondamentale e semplice gesto, capace di salvare molte vite umane e al contempo di garantire salute per tutti i cittadini.

Ad accoglierli ci saranno il direttore di presidio, Massimo Forti, il direttore dell’Uoc Medicina trasfusionale e immunoematologia, Silvia Ceretelli, e i rappresentanti di Avis.