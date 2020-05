Emergenza Coronavirus: il Pd dona alimenti alla Croce Rossa grazie ad una raccolta fondi

Il Pd di Gavorrano, in questo momento di grave emergenza, ha voluto dare il proprio contributo alla comunità e nelle scorse settimane ha raccolto delle donazioni tra i membri dell’Unione Comunale di Gavorrano, riuscendo a raccogliere 1500 euro.

“Nel 2018, in seguito al grave incendio che colpì l’autoparco comunale, donammo l’intero incasso della cena di chiusura della campagna elettorale delle politiche al Comune di Gavorrano, questa volta abbiamo trovato doveroso aderire alla campagna ‘Distanti ma uniti’, promossa dall’amministrazione comunale di Gavorrano, facendo una donazione per aiutare le famiglie bisognose del comune – si legge in una nota del Pd di Gavorrano -. Grazie alla cifra raccolta in questi giorni abbiamo acquistato derrate alimentari e prodotti per la prima infanzia per un importo di circa 1000 euro, i quali sono stati consegnati oggi da alcuni membri della segreteria del Pd alla locale sede della Croce Rossa di Gavorrano per la distribuzione, mentre i restanti 500 euro sono stati versati tramite bonifico al conto predisposto dall’amministrazione comunale per far fronte ad altre necessità”.

“Cogliamo l’occasione per esprimere l’apprezzamento di tutto il partito per quanto organizzato dall’amministrazione comunale per rispondere all’emergenza e pianificare la ripartenza, attivando fin da subito una raccolta fondi per aiutare le famiglie in difficoltà e mettendo in piedi un gruppo di volontari di protezione civile che, con abnegazione e professionalità, si stanno occupando di varie attività, tra cui disinfestazioni, distribuzione di mascherine e beni di prima necessità. Siamo consapevoli che il nostro è un piccolo contributo di fronte alle tante necessità, ma ci sembrava doveroso fare la nostra parte – termina il Pd -. A tal proposito vogliamo ringraziare i membri del partito locale che hanno effettuato una donazione, i cittadini che stanno donando e aiutando la comunità nelle varie forme, tutte le associazioni e gli operatori del circuito di protezione civile che da tempo sono impegnati nella distribuzione di derrate alimentari e beni di prima necessità e fare un ringraziamento particolare alla nostra tesoriera, nonché consigliera comunale Silvia Rossetti, che si è occupata della raccolta delle donazioni tra i membri dell’Unione Comunale“.