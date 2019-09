Avis dona i pasti della sagra alle persone in difficoltà: i ringraziamenti della Consulta

La Consulta per il sociale e per le politiche giovanili del Comune di Manciano ringrazia l’Avis di Manciano, il suo presidente Massimo Maruccia e tutto il Consiglio dell’associazione per aver donato, anche quest’anno durante la sagra organizzata da Avis ad agosto, i pasti previsti alla manifestazione gastronomica a chi di solito non può permettersi di partecipare a tale evento perché in difficoltà economica o di salute.

“A nome della Consulta – afferma la presidente Cinzia Tomassoli – voglio ringraziare l’ex presidente di Avis Sirio Sabatini per averci aiutato con l’organizzazione dei pasti e per aver partecipato sempre ad ogni progetto della Consulta ed essersi fatto promotore. Sirio, infatti, ci ha sempre dato un grande aiuto in tutte le nostre attività, anche al centro di aggregazione. Sono sicura che la collaborazione tra Avis e Consulta continuerà nel tempo sempre più forte”.

“Quando la cooperazione incontra il territorio e quando i cittadini si mettono a disposizione delle manifestazioni locali significa che la solidarietà nel nostro comune funziona – dichiara l’assessore al sociale del Comune di Manciano, Valeria Bruni, in merito al lavoro della Consulta -. La Consulta è sempre attenta alle esigenze delle famiglie, dei più fragili e dei ragazzi, risorse per la nostra società”.