Militante del Partito democratico fa testamento e dona 5mila euro al coordinamento provinciale

Il Partito Democratico della provincia di Grosseto ringrazia Urio Massetti che, facendo testamento, “ha donato 5.000 euro al nostro coordinamento provinciale”.

Nato a Grosseto il 6 giugno 1928 e deceduto il 19 maggio scorso, Urio da giovanissimo si è iscritto al Pci, per poi seguire il partito dal Pds ai Ds per poi confluire nel Pd, rinnovando la tessera fino al suo ultimo giorno di vita.

“In occasione della celebrazione dei defunti, il Partito Democratico provinciale con una delegazione composta dal tesoriere Daniele Capperucci e dal segretario provinciale Giacomo Termine ha depositato sulla tomba di Urio, insieme alla sorella Asmara e ai nipoti Valentina, ex assessore nella seconda giunta Bonifazi, e Giorgio Mancini, un mazzo di garofani rossi in memoria di un orgoglioso militante del partito – si legge in una nota del Partito democratico -. Il Pd, ringraziando pubblicamente il gesto di grande generosità di Urio, abbraccia i nipoti e la sorella“.