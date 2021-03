Trapano intraosseo e cerca vene ad infrarossi: donazione di un’azienda agricola alla Misericordia

Da oggi la Misericordia di Manciano dispone di due nuovi presidi sanitari ad alta tecnologia che andranno a bordo dell’ambulanza che svolge il servizio territoriale di emergenza 118.

Si tratta di un trapano intraosseo e di un cerca vene ad infrarossi. I nuovi strumenti sono stati donati alla Misericordia di Manciano dall’azienda agricola “Tenuta Montauto” di Riccardo Lepri.

“Un gesto di vicinanza alla nostra Misericordia in un momento così difficile, in piena pandemia Covid, e un gesto che va a beneficio di tutta la nostra comunità, visto che le attrezzature donate dall’azienda agricola ‘Tenuta Montauto’ di Riccardo Lepri andranno ad arricchire le attrezzature della nostra ambulanza che svolge il servizio di emergenza 118 per la popolazione del comune di Manciano. Attrezzature molto importanti che faciliteranno il soccorso sanitario alle persone – dichiara Marcello Santarelli, Governatore della Misericordia di Manciano -. Ringrazio a nome di tutti i componenti della nostra associazione Riccardo Lepri per il gesto di benevolenza che ha fatto verso la nostra Misericordia, dimostrando un grande senso di appartenenza e attaccamento a questo territorio“.