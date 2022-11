“Live Home 3D”: società ucraina dona software di disegno al Polo tecnologico

Società informatica ucraina dona software di disegno al Polo tecnologico “Manetti Porciatti” di Grosseto, implementando le dotazioni dell’Istituto grossetano.

Gli studenti della specializzazione Costruzioni Ambiente e Territorio (Cat), potranno infatti fruire di uno dei più moderni e funzionali software per la moderazione 3D, il famoso e blasonato “Live Home 3D” donato alla scuola da parte della società ucraina specializzata nella creazione di supporti informatici per la modellazione, la “BeLight Software”.

Con una lettera, inviata al referente Pcto del Polo, il professor Vincenzo Di Gennaro, la responsabile della comunicazione dell’azienda, Natalia Stephanova, ha informato della possibilità di installare la app su 30 computer grazie alla fornitura di tre codici gratuiti.

“Sono felice di essere d’aiuto – ha aggiunto la signora Natalia -. Aspettiamo in primavera i progetti elaborati dei vostri studenti! Sarà fantastico guardarli.”

“’Live Home 3D’ – spiega il professor Di Gennaro – è un software di progettazione domestica multipiattaforma che aiuta chiunque a creare planimetrie dettagliate e rendering 3D. Facile, preciso, rapido si può predisporre o arredare una stanza o una intera casa, ma anche pianificare gli esterni e adattare il terreno. Questo ci permetterà di sviluppare al meglio ai nostri progetti educativi connessi al mondo del designer 3D e della Realtà aumentata. La app, con la leggerezza di un gioco, offre funzioni uniche per la costruzione di case e appartamenti richieste dai professionisti. Sarà possibile apprendere i concetti della realtà immersiva, creando progetti, visitandoli dall’interno e aggiungendo qualsiasi oggetto 3D al design d’interni per vedere come si adatta alla stanza, imparando le basi del modellismo virtuale.”

“Abbiamo recentemente rinnovato gran parte dei laboratori informatici dell’Istituto – è il commento del dirigente scolastico Claudio Simoni –, nell’intento di offrire la migliore dotazione tecnologica ai nostri studenti. Ringraziamo della lungimiranza e dell’attenzione la società ucraina che, per mezzo del professor Di Gennaro, ci permetterà di fruire in maniera gratuita di un potente, versatile e moderno strumento informatico, che amplificherà la preparazione dei nostri studenti nell’ambito delle competenze trasversali, oggi elemento imprescindibile per una scuola moderna che assolva appieno alla sua funzione formativa e orientativa”.