Emergenza Coronavirus: i Lions Club donano un ventilatore polmonare al Misericordia

In questi giorni in cui il mondo si trova dover fronteggiare una gravissima emergenza sanitaria causata dal Covid-19, i Lions Club della provincia di Grosseto (Zona M) hanno deciso di attivare una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un ventilatore polmonare ed altro materiale medico da donare all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove ogni giorno medici e infermieri sono in prima linea per combattere il virus.

La raccolta, denominata #Respiriamoliberi, è stata promossa dal Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm, attraverso la presidente Valentina Merlo. Tutti i Club della provincia di Grosseto (zona M del Distretto 108LA), coordinati dalla presidente di zona Valeria Avagliano, hanno immediatamente aderito con entusiasmo all’iniziativa.

Considerando che ciascun Club ha dovuto rimandare i propri impegni per i prossimi mesi, stante la situazione di grande incertezza, i Club aderenti hanno deciso di destinare alla raccolta fondi quelle risorse già stanziate per i service precedentemente programmati.

Grazie inoltre alle generose donazioni di alcune associazioni del territorio, ai versamenti effettuati autonomamente dai singoli soci ed alla grande solidarietà dimostrata da tanti privati cittadini e aziende, è stato possibile centrare gli obiettivi e provvedere immediatamente ad ordinare un ventilatore polmonare per la terapia intensiva, modello Siareton 4000, destinato alla ventilazione di pazienti adulti, pediatrici e neonatali sia intubati che in Niv.

’ordine è stato effettuato già da alcuni giorni presso la ditta Siare Enginering International S.r.l. di Valsamoggia (Bologna), che, dimostrando apprezzamento e sensibilità nei confronti dell’iniziativa, ha garantito, grazie all’interessamento del socio Lion Tommaso Balestracci, una consegna in tempi rapidissimi.

La raccolta fondi, che ha raggiunto un totale di oltre 17.000,00 euro, permetterà di mettere a disposizione del personale sanitario, oltre al ventilatore già acquistato, il maggior numero di attrezzature e dispositivi medici possibile.

I Lions Club della Provincia di Grosseto vogliono ringraziare tutti coloro che hanno fatto pervenire il loro generoso contributo: “We Serve!“.