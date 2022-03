Otto nuove opere alle Clarisse: donazione del Lions Club al Polo culturale

Sei litografie, un quadro a olio, un elaborato su carta. Tutte opere d’arte realizzate da artisti del Novecento o contemporanei. È la donazione del Lions Club “Grosseto Host” al Polo culturale Le Clarisse, che verrà celebrata ufficialmente venerdì 25 marzo, alle 17, con una cerimonia pubblica nella struttura museale di via Vinzaglio (ingresso libero, rispettando le disposizioni anti-Covid, fino a esaurimento posti; per informazioni chiamare il numero 0564.488066). Nell’occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Nel dettaglio, si tratta di un olio su tela di Rinaldo Frank Burattin (“Suite autunnale”), tre litografie di Fabio De Poli (“Farfalla”, “Autunno” e “Il colore del mare”), una tecnica mista su carta di Stefano Turrini senza titolo e tre litografie di Luciano Minguzzi della serie “Segni zodiacali” (“Ariete”, “Capricorno” e “Cancro”). Saranno esposte nelle sale del Polo culturale Le Clarisse.

«Il nostro club – ricorda il presidente del Lions “Grosseto Host”, Alessandro Pasquariello – ha già insignito Gianfranco Luzzetti, già socio onorario, della più alta onorificenza lionistica, il “Melvin Jones Fellow”, quale riconoscimento per l’opera meritoria in favore della comunità grossetana. E adesso, a ulteriore testimonianza della nostra grande stima nei suoi confronti e dell’ammirazione per come le opere che ha donato siano valorizzate nel complesso delle Clarisse, abbiamo deciso di donare al museo otto opere. Siamo certi che troveranno degna sistemazione tra quelle già presenti nella struttura».

«A nome di tutta Fondazione Grosseto Cultura ringraziamo i soci del Lions Club “Grosseto Host” per questa preziosa donazione – dichiara il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa –, che va a impreziosire un legame già particolarmente forte con la nostra struttura, anche grazie a Gianfranco Luzzetti. Da parte nostra posso garantire che ospiteremo le opere nelle nostre sale con il rilievo che meritano, offrendo al pubblico la possibilità di ammirare creazioni di artisti di assoluto valore».

Alcune informazioni sugli autori delle opere.

Rinaldo Frank Burattin (Trieste 1914 – Prato 1998), pittore e grafico, è stato esponente raffinato di una visione post–cubista con una innata sensibilità coloristica, propiziata dall’origine veneta, poi sfociata nel filone dell’espressionismo astratto. Ha studiato all’Accademia d’Arte di Firenze e ha partecipato alla Biennale di Venezia del 1956.

Fabio De Paoli (Genova, 1947) si è interessato al design e ha collaborato con Eugenio Miccini e Antonio Bueno alla realizzazione della rivista Visual. Nel 1992 ha partecipato alla mostra “Libro d’artista italiano” al Museum of modern art di New York e nel 1998 ha esposto con Mario Ceroli a Palazzo Vecchio a Firenze.

Stefano Turrini (Figline Valdarno, 1951) è un artista eclettico che utilizza la pittura, la scultura e i libri d’artista, collaborando con poeti e scrittori. Si è occupato di arte marginale contribuendo alla fine degli anni Settanta alla nascita e alla crescita del centro di attività espressive “La Tinaia” di Firenze.

Luciano Minguzzi (Bologna 1911– Milano 2004) è stato tra i più grandi scultori del Novecento. Era attratto esteticamente dagli aspetti della vita normalmente nascosti: il sesso, la ferita, la morte, in cui ritrovava la forza primigenia che muove la natura. Seppur ateo, si è spesso cimentato con temi sacri, dando alle sue opere un’impronta esistenzialista. Sue sono – fra le altre – la “Quinta Porta” del Duomo di Milano e la “Porta del Bene e del Male” a San Pietro.