Donazione dei libri scolastici usati: apertura straordinaria del centro di raccolta

Dopo gli appuntamenti organizzati nelle ultime due settimane del mese di agosto, i genitori del Coordinamento dei genitori democratici Maremma fissano in calendario una nuova apertura straordinaria del punto di raccolta situato a Grosseto, in via Ugo Bassi 72, estendendo pertanto il proprio impegno in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

Determinati a dare una risposta concreta a tutte quelle famiglie che periodicamente possono trovarsi in difficoltà a causa del cosiddetto “caro libri”, un fenomeno quest’anno ulteriormente aggravato dalla crisi economica legata al Coronavirus, genitori e studenti saranno in prima linea anche nel mese di settembre.

«Non potevamo rimanere indifferenti alla generosità delle famiglie maremmane – spiega Daniela Castiglione del Coordinamento dei genitori della provincia di Grosseto –, così, in risposta alle moltissime sollecitazioni giunte via mail e attraverso i social network in questi giorni, abbiamo deciso di aggiungere al programma della raccolta un’ultima giornata da destinare ancora alla donazione dei testi. Grazie all’immancabile supporto dei volontari di “Working Class Hero” e della “Portineria sociale di quartiere”, è stato infatti possibile prolungare questa parte dell’attività, che negli ultimi tempi integra anche l’esperienza della catalogazione dei libri scolastici ormai abbondantemente sperimentata in tempi di Covid-19».

In continuità con le giornate di donazione precedenti, la nuova data aggiunta per la raccolta dei libri di testo usati sarà pertanto quella di martedì primo settembre, sempre dalle 10 alle 12.30. L’appuntamento al punto di raccolta sarà, come di consueto, in via Ugo Bassi a Grosseto, nella struttura di “Spazio 72“.

L’ultima mattinata di raccolta, prima della predisposizione della quarantena in vista dell’apertura della fase di adozione, sarà così l’occasione per recuperare altri libri usati, ma ancora in corso di adozione, in modo da salvarli dal macero ed offrire al contempo un po’ di sollievo all’ambiente e a molte famiglie maremmane.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di donazione e per inoltrare richiesta di adozione dei libri, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail cgdmaremma@gmail.com oppure visitare il sito www.cgdmaremma.it.