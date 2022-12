I motociclisti si vestono da Babbo Natale e vanno al Pizzetti: donazione a La Farfalla dei Granducato Bikers

Un contributo derivante da una raccolta fondi dei propri soci. I soldi sono stati consegnati domenica mattina, dall’associazione “Granducato Bikers” a La Farfalla — Associazione cure palliative Loretta Borzi Onlus, nella nuova sede di Villa Pizzetti. A consegnare la donazione il presidente dei Bikers maremmani Vittorio Conte, insieme a un nutrito gruppo di soci che, vestiti da Babbo Natale, hanno raggiunto il Pizzetti dopo aver compiuto un giro per la città a bordo delle loro potenti moto.

Il sodalizio degli amanti della Harley Davidson, d’altra parte, è abituato a compiere gesti di solidarietà concreta. Quest’anno, nel mese di dicembre, grazie ad una cena di solidarietà, i bikers hanno effettuato un’ulteriore raccolta destinata a sostenere una signora senza lavoro nel pagamento delle rate della macchina. Per l’occasione c’erano anche 12 bottiglie di Roggiano Docg “special edition” per i cinquant’anni della Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, acquistate per sostenere la Fondazione Il Sole Onlus.

“Il nostro sodalizio – spiega il presidente Conte – nasce per creare occasioni di socializzazione all’insegna della passione per i viaggi in moto con le nostre Harley Davidson, ma sin dall’inizio ci siamo caratterizzati per un’attenzione alle persone che hanno bisogni concreti cui dare una risposta. Essere solidali fa parte del nostro modo di stare insieme ed e naturale prendersi cura anche di chi non fa parte del nostro gruppo”.

Il Granducato Bikers prende vita nel 2015, dalla voglia di 4 amici appassionati di moto di trasformare la loro passione in qualcosa di importante e utile.

“Abbiamo iniziato collaborando con alcune Onlus all’organizzazione di manifestazioni quali, per esempio, la ormai tradizionale consegna dei doni di Natale ai bambini ricoverati in ospedale – continua Conte –. Poi negli anni il nostro gruppo è diventato sempre più numeroso, tutti amici appassionati di due ruote e tutti con la voglia di stare insieme, tanto che nel 2016 il Granducato Bikers aderisce al moto club Fmi di Castel del Piano e diventa una sezione del loro club”.

La data più importante è il 30 marzo 2017, giorno in cui nasce ufficialmente il Granducato Bikers come associazione legalmente riconosciuta e iscritta al Fmi – Coni. Nel settembre 2020, l’associazione entra ufficialmente nella sezione Bikers Fmi. Ad oggi sono circa 80 i soci iscritti ed il direttivo è così composto: