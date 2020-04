Emergenza Coronavirus: Insieme in Rosa dona gambali ai medici del Misericordia

“Insieme in Rosa” ha donato al reparto Covid-19 del Misericordia di Grosseto i gambali.

“In questa straordinaria corsa contro il tempo – ha dichiarato Donatella Guidi, presidente della onlus – la solidarietà non conosce limiti. Ringraziamo tutti per le donazioni ricevute, per la fiducia e il sostegno costante giunto da ogni parte della Maremma. Si tratta di un presidio che protegge i medici e tutte le persone che giornalmente sono in prima linea per combattere il coronavirus. Aiutando loro aiutiamo noi stessi“.