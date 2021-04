“Il Giardino degli Angeli” dona un boschetto alla città: nascerà al parco Ombrone

La Giunta comunale di Grosseto ha deliberato l’approvazione dell’iniziativa proposta dall’associazione “Il Giardino degli Angeli“, una realtà costituita da genitori che hanno perso prematuramente i propri figli.

L’idea è quella di poter creare un piccolo bosco urbano presso il parco cittadino del fiume Ombrone, in via Leoncavallo, a memoria dei propri cari defunti. L’associazione provvede all’acquisto delle essenze arboree, ovvero 33 piante di acacia dealbata, alla loro messa a dimora, al relativo tutoraggio e al far apporre, accanto a ciascuna pianta, una targhetta riportante il nominativo del ragazzo scomparso.

“Siamo stati, fin dal principio, molto convinti della proposta fatta dall’associazione ‘Il Giardino degli Angeli’ – dichiarano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Riccardo Megale, assessore con delega ai lavori pubblici -. La nostra città si arricchisce così di un boschetto che rappresenta la vita ed un investimento sul futuro, ricordando chi purtroppo non è più tra noi. Crediamo che il messaggio e la volontà dell’associazione ‘Il Giardino degli Angeli’ sia assolutamente prezioso e per questo la ringraziamo profondamente“.