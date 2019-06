Via Ungheria: nuovi giochi al Polo per l’infanzia comunale

Al Polo per l’infanzia comunale di via Ungheria, a Grosseto, il giardino si arricchisce di due nuovi giochi donati dalla Pam Panorama. L’azienda si conferma vicina alle esigenze del mondo scolastico, delle famiglie e dei bambini e allo stesso tempo rinnova la collaborazione con l’amministrazione comunale. Proprio nei mesi scorsi aveva infatti già donato quattro tablet che hanno permesso di chiudere l’ambizioso progetto della App, voluta dal Comune di Grosseto, oggi a disposizione dei genitori per tutte le informazioni legate alla scuola e del percorso scolastico dei piccoli dei nidi d’infanzia comunali.

Adesso è la volta dei giochi per i bambini: una casetta e una torretta che trovano spazio nel giardino della struttura comunale di via Ungheria, gestita dal consorzio Coeso di Firenze tramite la cooperativa Giocolare.

“Ringraziamo Pam Panorama per l’ennesimo impegno preso e mantenuto nei confronti della nostra comunità e soprattutto delle nuove generazioni – spiegano il sindaco di Grosseto e l’assessore ai servizi educativi Chiara Veltroni -: oggi più che mai, per il bene delle nostre scuole, sono importanti le collaborazioni tra pubblico e privato per garantire servizi che altrimenti non potrebbero essere assicurati, vista la carenza di risorse economiche degli enti che permette scarso margine di azione. Una delle nostre scuole, grazie all’interessamento di Pam Panorama, avrà due giochi nuovi nel proprio giardino”.

“Questa donazione, che ci rende particolarmente orgogliosi, rientra nel percorso che abbiamo intrapreso alcuni mesi fa con il primo step del progetto ‘Scuola e famiglia’ e che ci vede al fianco delle famiglie del territorio – afferma Mario Morrone, capo area di Pam Panorama –: da sempre prestiamo molta attenzione ai più piccoli e crediamo nell’importanza che i giochi all’aperto rappresentano nella loro crescita mediante la socializzazione e il divertimento. Per questo abbiamo donato alcune strutture gioco posizionate all’interno del giardino del Polo per l’infanzia comunale di via Ungheria“.