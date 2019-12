Mille euro dal Fimiav a La Farfalla: donazione in memoria di Gherardo Ganepini e Paola Verdi

Il Fimiav, il Fondo integrazione malattie e assistenze varie, costituito dai sindacati del mondo agricolo come Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Cgil, Cisl e Uil , ha consegnato per mano del suo presidente, Paolo Rossi, un assegno di mille euro all’associazione cure palliative Odv, La Farfalla, che la Commissione del Fondo ha deciso di devolvere alla memoria di due persone recentemente scomparse che per anni hanno collaborato con il Fondo: Gherardo Ganepini della Cgil e Paola Verdi della Cisl.

La consegna è avvenuta alla presenza dei vertici di Cia, Confagricoltura e Coldiretti e dei segretari provinciali della Flai Cgil, Pier Paolo Micci, e della Fai Cisl, Antonella Bindi, oltre al padre di Paola Verdi e alla moglie e al figlio di Gherardo Ganepini.

“Oggi abbiamo voluto ricordare due persone come Gherardo e Paola – ha spiegato Paolo Rossi –, che si sono adoperate nel sindacato e nelle attività del Fondo, costituito nel 1970 dalle organizzazioni di categoria, per sostenere i lavoratori che hanno avuto o hanno problemi di malattia o di infortunio e capace di integrare con delle retribuzioni le loro difficoltà. Siamo molto soddisfatti che questo denaro sia stato donato a La Farfalla, un’associazione che si occupa di accompagnare e assistere i malati oncologici terminali e le loro famiglie. Abbiamo deciso di rendere pubblico questo nostro gesto perché altri possano riceverne spunto e sprone nel sostenere le attività di associazioni come La Farfalla”.