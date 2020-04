Emergenza Coronavirus: il Comune dona oltre 4mila euro all’ospedale Misericordia

Si è concretizzato nei giorni scorsi il primo aiuto che da Roccastrada è partito alla volta dell’ospedale di Grosseto mediante l’emissione di un bonifico dell’importo di 4.485,00 euro per fronteggiare la sfida al Coronavirus. La somma è stata raccolta grazie ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, ai quali si sono aggiunti in corsa anche alcune associazioni del territorio, nonché singoli cittadini.

L’idea era nata circa un mese fa quando l’emergenza sanitaria era all’inizio, grazie ad alcuni dipendenti del Comune di Roccastrada per i quali, al pari di altri lavoratori della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 63 del Decreto Cura Italia, veniva riconosciuto un compenso forfettario di 100 euro per il mese di marzo, per aver garantito la continuità dei servizi; alcuni di loro avevano deciso di devolvere l’intera somma di propria spettanza in beneficienza all’ospedale Misericordia di Grosseto, quale contributo per fronteggiare l’emergenza coronavirus che sta mettendo seriamente alla prova la tenuta del sistema sanitario nazionale.

Ed a questo proposito il Comune aveva deciso di istituire una raccolta fondi aperta a tutti, mediante un conto corrente dedicato presso la tesoreria comunale presso la filiale di Roccastrada del Monte dei Paschi di Siena; il conto corrente in questione è ancora aperto per ulteriori donazioni che ciascun cittadino singolo o associazioni del territorio potranno continuare ad effettuare. L’Iban è il seguente: IT95S 01030 72350 000000 305241 con causale “Donazione Emergenza Covid-19”

“Ritengo che sia stata un’ottima idea e sono contento che l’esempio sia poi stato seguito da tante persone singole o associate che hanno voluto manifestare concretamente, con un segno tangibile, la loro solidarietà donando delle risorse – dichiara il sindaco Francesco Limatola -; una dimostrazione di grande sensibilità da parte di coloro che hanno continuato e continuano a svolgere il proprio lavoro in questo periodo di grande difficoltà. Ed ho condiviso sin da subito la scelta di destinare le risorse in favore dell’ospedale Misericordia di Grosseto che, al pari di altri ospedali dell’intero Paese, sta fronteggiando la condizione emergenziale, con una situazione di grande stress per il personale sanitario, al quale con questa iniziativa, vorremmo dimostrare tutta la vicinanza della comunità roccastradina“.

Le donazioni, che proseguono, possono essere effettuate sul conto corrente dedicato mediante bonifico on line, oppure recandosi allo sportello bancario, ma, data la difficoltà in questo periodo di poter fruire del servizio allo sportello, sarà possibile rivolgersi ad alcune associazioni sul territorio che hanno confermato la propria disponibilità a raccogliere le singole donazioni e procedere poi con i successivi bonifici.