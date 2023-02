Un ecografo portatile per l’hospice delle Cure palliative: è stato donato dagli “Artigiani per la vita”

La data scelta, per la consegna del dono degli “Artigiani per la vita”, non è casuale: l’11 febbraio, infatti, si celebra la XXXI Giornata mondiale del malato. Proprio oggi, quindi, Cna Grosseto ha consegnato all’hospice “Ciabatti” dell’unità funzionale Cure palliative dell’Azienda Usl Toscana sud est, l’ecografo portatile acquistato con i fondi raccolti durante l’iniziativa di solidarietà “Artigiani per la vita” dello scorso luglio.

Un evento che ha alternato momenti di spettacolo e intrattenimento a una cena preparata e offerta dai dirigenti, dagli associati e dal personale di Cna Grosseto, che ha permesso di raccogliere oltre 10mila 700 euro che sono serviti a finanziare l’acquisto di un macchinario che sarà a disposizione del personale Asl per una serie di interventi da fare a domicilio, nelle case degli assistiti. L’ecografo di ultima generazione MyLabx1 (Esaote) portatile, infatti, consentirà di effettuare paracentesi ecoguidate ed individuare accessi venosi anche a domicilio per i pazienti seguiti dall’equipe delle Cure palliative, evitando spostamenti e disagi per la persona e per la famiglia, senza dover ricorrere al day hospice: un elemento che migliora la qualità di vita del paziente.

“Questa donazione – ha detto Anna Paola Pecci, direttrice dell’unità funzionale Cure palliative –, resa possibile grazie al ricavato della bellissima serata di beneficenza organizzato con successo da Cna Grosseto, assume un doppio significato perchè, oltre alla strumentazione donata, costituisce un importante riconoscimento dell’identità della nostra unità funzionale, come servizio Asl, per le prestazioni che quotidianamente effettuiamo, nell’ambito di un lavoro molto impegnativo e difficile dal punto di vista emotivo, oltre che professionale. Riuscire a portare una prestazione in più a casa del paziente costituisce un valore aggiunto in primis per le persone che ‘curiamo’, ma anche per la famiglia e per noi operatori. E la Giornata del malato non poteva essere occasione migliore per ringraziare pubblicamente tutti i cittadini che hanno contribuito e i dirigenti di Cna per la sensibilità dimostrata verso il nostro lavoro e il servizio che garantiamo“.

Un ringraziamento sentito a chi ha reso possibile l’acquisto dell’ecografo arriva anche da Daniela Morosini, presidente del comitato di zona Grosseto di Cna Grosseto e ideatrice della manifestazione: “Ringrazio le oltre 500 persone che hanno partecipato alla cena e ancora di più la comunità di Cna Grosseto che, ogni anno, si prodiga, togliendo tempo alla vita privata e al lavoro, per la buona riuscita dell’iniziativa. Poter fare qualcosa di concreto per le molte realtà che sul territorio sostengono le persone in difficoltà è una grande soddisfazione; nel caso delle cure palliative assume un valore ancora più grande perché si tratta di un servizio che sostiene in uno dei momenti più difficili e dolorosi della vita, facendo davvero la differenza“.

L’importanza del servizio è stato sottolineata anche dal direttore di Cna Grosseto, Anna Rita Bramerini: “Desidero fare un appello affinché sia dato seguito alla delibera regionale che stanzia le risorse per la realizzazione del nuovo hospice: è importante, infatti, che a quella dichiarazione di intenti corrisponda, adesso, un atto operativo, perché si possano avviare i lavori di realizzazione della nuova struttura a Villa Pizzetti, in modo che l’attività delle cure palliative sia trasferita in un nuovo contesto ancora più confortevole, per i pazienti e per i familiari“.

“Occasioni come questa – ha aggiunto la direttrice del distretto e del Coeso Società della Salute, Tania Barbi – sono la dimostrazione dell’impegno, della sensibilità e dell’attenzione che tante realtà del nostro territorio hanno nei confronti del sociale e del sanitario. Si tratta di una iniziativa lodevole, che merita un plauso, perché va ad arricchire e migliorare il lavoro di una struttura territoriale importante come l’hospice ‘Roberto Ciabatti'”.

Durante la consegna, alla quale hanno partecipato, oltre alla dottoressa Pecci e al personale delle Cure palliative, e Daniela Morosini, anche Massimo Forti, direttore della Rete ospedaliera dell’azienda Usl Toscana sud est, Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della Salute, Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto, Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto, e Catia Galli, responsabile dell’ufficio amministrazione del Caf Cna, è stato letto anche un messaggio della direttrice sanitaria dell’Azienda Usl Toscana sud est, Simona Dei.

“Voglio ringraziare – ha fatto sapere Dei – con tutto il cuore per la vicinanza con cui sostenete i nostri servizi, per la generosità e per la sensibilità nei confronti di un servizio prezioso come le cure palliative. Investire in un percorso che accompagna le persone alla fine della vita è segno di civiltà e profonda umanità. Un passaggio non scontato e tanto più importante, per i professionisti come momento di crescita professionale ed umana, per i cittadini come opportunità di essere presi in cura con attenzione e competenza. L’ecografo che i professionisti hanno a disposizione grazie a voi consentirà percorsi di cura ancora più rapidi, decisi e determinanti per la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari, è un dono che rende onore a voi e vi rende a tutto tondo coprotagonista del sistema sanitario pubblico, vivo grazie a tutti noi, ognuno nel proprio ruolo specifico“.

Gli sponsor dell’edizione 2022 di “Artigiani per la vita”

La manifestazione è stata sostenuta da numerosi sponsor. Ecco di chi si tratta: Banca Tema, Conad, Cava di Roselle (di Uscita di Sicurezza), Assicoop Toscana, Tv9, Amore di Maremma, Favilli Rinaldo, Sapori di Toscana, Plastiho, Eventi perfetti, Consorzio di tutela del Morellino di Scansano, Ais Toscana delegazione di Grosseto, Caseificio sociale di Manciano, Pasticceria Giannini di Mella Salvatore, Caffè d’Italia, Scuola europea sommelier, Pasticceria e panificio I Frutti del grano, Il Fondino 2.0 climbing farm, Rosati Carta, la cantina Celestina Fè, azienda agricola Agostinetto, Mauro del Principe, Maremma in diretta.