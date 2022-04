30 sacchetti di Pasqua per i piccoli pazienti: donazione dell’Ail alla Pediatria

L’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, sezione di Siena e Grosseto (Ail), ha pensato di anticipare l’allegria delle feste con un gesto di generosità per i piccoli pazienti della Pediatria del Misericordia.

Sono stati consegnanti oggi 30 sacchetti di Pasqua tutti colorati, contenenti dolcetti e simpatici libretti gentilmente offerti dalla cartoleria Cartolinea di Grosseto, preparati dai volontari dell’associazione e che il personale sanitario distribuirà ai bambini ricoverati. A ricevere il dono medici e infermieri della Pediatria, insieme alla direttrice del reparto, la dottoressa Susanna Falorni.

“Si tratta di una doppia donazione – spiega Francesca Caziolato, coordinatrice di Grosseto di Ail -. All’interno della manifestazione Ail ‘Uova di Pasqua’, che si è svolta a Grosseto, abbiamo messo a disposizione questi sacchettini per i bambini. Le persone hanno contributo con una donazione per il sacchettino che in parte è andata ai bambini della Pediatria del Misericordia e nello stesso tempo un contributo è stato devoluto per i pazienti di Ematologia del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena“.

“In questo modo – prosegue Caziolato – la donazione è stata doppia, appunto, e in una sola volta riusciamo, grazie alla generosità dei cittadini, a dare un aiuto per i pazienti adulti e per quelli più piccoli. I sacchettini sono frutto della dedizione dei nostri volontari che hanno messo tanto amore nel confezionarli. Ci auguriamo che questo piccolo pensiero porti un po’ di serenità nel periodo della Pasqua”.