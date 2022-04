42 uova di cioccolato per i piccoli pazienti: donazione di Abio alla Pediatria

Sarà una Pasqua piena di dolcezza quella per i bambini della Pediatria, degli ambulatori pediatrici e del Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia grazie al gesto di generosità dei volontari di Abio Grosseto (Associazione per i bambini in ospedale).

Giovedì 7 aprile l’associazione ha infatti donato 42 uova di cioccolato che saranno distribuite ai piccoli pazienti. La consegna delle uova è avvenuta alla presenza della presidente di Abio, Cristina Cardarelli, e di medici e infermieri della Pediatria, guidati dalla dottoressa Susanna Falorni, direttrice del reparto.

“Abio non manca mai di dimostrare la sua vicinanza ai nostri piccoli pazienti, sostenendo così anche noi professionisti – afferma la dottoressa Falorni – e dimostrazioni di affetto come queste sono ancora più gradite perché offrono momenti di gioia di cui i bambini hanno bisogno”.