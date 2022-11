DonatoriNati Toscana: a Grosseto nuova tappa del progetto “Solidarietà conDivisa”

“Esserci per l’altro: donare il sangue. Condividere la solidarietà”.

DonatoriNati Toscana in campo a Grosseto, per una nuova raccolta di sangue straordinaria nell’ambito del progetto “Solidarietà conDivisa”, che vede impegnate istituzioni, forze dell’ordine e del soccorso pubblico, Forze Armate e volontari in un gesto di grande altruismo.

Domani, 4 novembre, nella Giornata delle Forze Armate, in collaborazione con Avis e con il prezioso supporto della Prefettura di Grosseto, sarà possibile donare il sangue al centro trasfusionale dell’ospedale Misericordia, in via Senese 161, dalle 7.30 alle 12.30.

“La donazione del sangue rappresenta uno dei gesti più nobili che si possa compiere. Il sangue rappresenta una forma primaria di terapia per pazienti di tutte le età: per questo i donatori di sangue sono fondamentali per la vita e la collettività. La sinergia istituzionale è fondamentale nella trasmissione dei valori del dono ai giovani e alle future generazioni”, afferma Pierluciano Mennonna, presidente di DonatoriNati Toscana.

“Un ringraziamento e un plauso per questa iniziativa, esempio di senso civico, solidarietà e collaborazione – commenta la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze -. Unire le ‘Forze’ per la salute degli altri: questo l’obiettivo comune, così come una donazione periodica e spalmata in tutti i periodi dell’anno, per favorire l’organizzazione e la programmazione del sistema trasfusionale rispetto a bisogni e necessità di sangue e plasma”.

Le associazioni dei donatori sono, a pieno titolo, protagonisti di questo sistema: un grazie speciale a quei componenti delle forze dell’prdine che sono o diventeranno donatori periodici e associati.

“DonatoriNati sta compiendo un viaggio inarrestabile nella solidarietà, perché siamo convinti che la donazione di sangue sia un gesto fondamentale che chiunque, in buona salute, può fare per garantire la vita” – afferma il presidente di DonatoriNati della Polizia di Stato laudio Saltari.