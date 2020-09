Verso le Regionali, Spadi: “La formazione deve essere un valore aggiunto”

Donatella Spadi, candidata del Partito democratico alle elezioni regionali, parla di formazione, lavoro e cultura: “La Maremma – afferma Spadi – è una terra di grandi opportunità tra turismo, agricoltura, economia del mare, artigianato e industria. Tramite i progetti offerti dalla Regione Toscana possiamo ulteriormente valorizzarla, soprattutto nei settori della formazione e dell’inserimento nel mondo lavorativo. Infatti, la Regione negli ultimi anni ha promosso corsi di formazione e alta formazione tecnica-professionale. L’idea sarà quella di favorire l’inserimento di corsi gratuiti, come quelli degli Ifts e degli Its, per giovani e adulti nella nostra provincia in modo diffuso“.

“La Regione – prosegue Spadi – a tal proposito è disponibile ad investire sulla formazione, attraverso gli uffici di collocamento, le associazioni di categoria e le scuole superiori, il tutto per favorire un inserimento nel mondo lavorativo in modo più agevole; sarà necessario a tal proposito verificare le professioni maggiormente richieste nel nostro territorio e muoversi in base alla richiesta; basti pensare al settore turistico, quello alimentare o al mondo degli artigiani, dove è necessaria una costante formazione per permettere anche un ricambio generazionale che purtroppo spesso viene bloccato. Questo potrebbe rappresentare un ulteriore motivo di vanto per la nostra comunità, già impegnata nel corso degli ultimi anni a valorizzare l’istruzione e la formazione sul nostro territorio e far sì che i giovani non siano costretti ad abbandonare questa terra per cercare lavoro altrove, perché formazione vuol dire professionalità e la professionalità vuol dire lavoro qualificato che può permettere di farci fare un salto di qualità importante che non possiamo più rimandare“.